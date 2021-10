Bagni sicuro: “L’Inter arriverà seconda. Ecco chi vincerà lo scudetto”

Il pronostico dell'ex calciatore a Tele A: "L'Inter di Simone Inzaghi sta facendo bene, arriverà seconda in classifica"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha pronosticato la sua classifica finale del campionato di Serie A: "L'Inter di Simone Inzaghi sta facendo bene, arriverà seconda in classifica. Ora vediamo il Milan conquistare grandi risultati in campionato, ha fatto una bella rimonta contro il Verona. I rossoneri erano sotto di due reti, ma hanno avuto la forza di andare a vincere la partita. Non cambio idea su quanto ho detto in passato. Dopo avere visto Napoli, Milan e Inter dico che gli azzurri vinceranno lo scudetto, l'Inter finirà secondo, dietro il Milan".