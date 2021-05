Balli: “Nello scudetto Inter c’è anche qualcosa di Spalletti. Riesce a dare…”

Le parole dell'ex portiere a proposito dell'allenatore toscano che è stato anche suo compagno di squadra

Daniele Balli, ex compagno di squadra di Spalletti e calciatore del tecnico toscano all'Empoli, ha parlato dell'eventualità che possa finire al Napoli ai microfoni di TMW: "Sarebbe un bel binomio. Se è motivato? Io l'ho incrociato a volte ad Empoli in questi ultimi due anni e mi ha dato degli abbracci così forti che non oso pensare alla carica che darà alla sua nuova squadra. Credo che nello scudetto dell'Inter ci sia anche qualcosa di suo. Quando entra in un ambiente riesce a dare un bell'input su spirito di sacrificio, dedizione al club oltre alle sue conoscenze tattiche".