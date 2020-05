Balotelli, traballa il matrimonio con il Brescia: altro addio alla Serie A? Due club su di lui

Prima seduta individuale facoltativa per Mario Balotelli. L’attaccante si è recato ieri al centro sportivo del Brescia tra lo stupore generale. Un modo per spegnere le voci sul suo futuro? Se lo chiedono in molti, dato che il matrimonio con la rondinelle sembra essere vicino al divorzio. TuttoSport scrive: “Quale sarà il suo futuro l o dirà il tempo, ma al momento sembra già difficile vederlo ancora con la maglia del Brescia una volta che riprenderà la serie A. Galatasaray e Vasco da Gama sono sulle sue tracce”.