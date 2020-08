Banega: “Sarà la mia ultima partita con il Siviglia, spero di chiudere con un trofeo”

La finale di Europa League sarà l’ultima partita con la maglia del Siviglia per Ever Banega. Lo ha annunciato tramite i canali ufficiali del club andaluso lo stesso centrocampista argentino, nel 2016/17 in forza proprio all’Inter: “Sono tornato per restare questi tre anni a Siviglia e il mio sogno più grande era giocare un’altra finale. Ora è il momento di giocare, combattere e provare a conquistare il titolo. Ovviamente sono emozionato perché stanno arrivando gli ultimi 90 minuti. Quando quei 90 minuti saranno passati, spero di poter partire soddisfatto, grato a tutti e con un titolo.

Mi sento bene. Non vedo l’ora di giocare questa partita tanto importante. Rispettiamo l’Inter, è una squadra molto forte, ma noi siamo il Siviglia. Siamo in finale, non importa chi è l’avversario. Pensiamo a noi stessi. Non c’è favorito per questa partita perché è una finale. Ce la giochiamo“.