Barcellona, UFFICIALE: secondo colpo a parametro zero, dal City ecco Eric Garcia

Nuovo colpo a parametro zero per il Barcellona: il club blaugrana, dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Aguero, comunicano l'arrivo di Eric Garcia, anche lui proveniente dal Manchester City. Per il difensore spagnolo, classe 2001, contratto fino al 30 giugno 2026 e clausola rescissoria da 400 milioni di euro.