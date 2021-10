Repubblica: “Barella-Brozovic, spesa per tutta l’Inter in autogrill”. Il racconto

Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, le due anime del centrocampo e della squadra stessa, si sono fermati a fare la spesa in Autogrill

E' l'anima del gruppo una delle forze dell'Inter di quest'anno: la squadra nerazzurra è infatti più cementata che mai e fa dell'essere squadra uno dei suoi maggiori pregi. E squadra lo è anche fuori dal campo, come racconta questo retroscena svelato da Repubblica: "Autogrill di Fiorenzuola d'Arda sulla A1, mezzanotte e un quarto. Le porte sono aperte, l'atmosfera è rilassata, qualcuno dormicchia sui sedili in attesa di qualcun altro. Che sta dentro l'autogrill, in coda alla cassa. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic , le due anime del centrocampo e della squadra stessa, sono a fare la spesa: snack per tutti e poi il pullman ripartirà, tra chiacchiere e scherzi in libertà, come al ritorno da una gita scolastica.

In quella spesa per la squadra - 200,30 euro, come da scontrino, Brozovic ha bruciato Barella alla cassa mentre lui sistemava gli snack nei sacchetti di plastica - c'era tutto il senso della coesione del gruppo. C'era anche la certificazione implicita di chi siano, già dalla scorsa stagione, i due leader dell'Inter, gli altruisti per definizione, due pilastri dello scudetto. Barella ha solo 24 anni, ma si è imposto anche per questa sua caratteristica, diventando un cardine della Nazionale campione d'Europa. Brozovic sta per compiere 29 anni (il prossimo 16 novembre) e non per caso nel 2018 è diventato vicecampione del mondo con la Croazia", si legge.