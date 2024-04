"Tre “capi curva” Come da immagini e post sui social, i “capi curva” ancora una volta sono stati Barella, Dimarco e Lautaro, impeccabili nel far partire cori a nastro malgrado la voce in calo progressivo. Come in campo, Barella ha confermato di avere 4 polmoni e un futuro da conduttore televisivo. Ha definito Inzaghi il «nostro chef stellato» e quasi monopolizzato il microfono. Ma non sono mancati i momenti di tenerezza con la moglie, in attesa del quarto figlio, il primo maschio. Oltre a Calha e Dumfries, con gli occhi lucidi di chi aveva (giustamente) alzato il gomito, scatenati pure Dimarco - pur infortunato al polpaccio - e Lautaro, anche loro con consorti".