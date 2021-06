Caressa: “Barella, step Europeo per essere di livello internazionale”

Il noto giornalista di Sky Sport si esprime in vista degli Europei e vota un giocatore su tutti a centrocampo: Nicolò Barella

Chi è il centrocampista che può far fare il salto di qualità all’Italia in questi Europei? Non ha dubbi Fabio Caressa, che vota un interista. Il telecronista di Sky Sport in studio ha risposto così alla domanda: "Barella ha la possibilità di dimostrarsi un giocatore di livello internazionale. È un centrocampista modernissimo e utilissimo al gioco di Mancini per gli inserimenti e il pressing. Voto Barella al 100%”, le sue parole.