Barella, il momento del riposo è arrivato: Inter, corsa a due per sostituirlo

Il centrocampista nerazzurro partirà dalla panchina questa sera a Venezia: Inzaghi deve ancora scegliere chi giocherà al suo posto

Dopo un lungo tour de force fra Inter e Nazionale, Nicolò Barella può finalmente tirare un po' il fiato: il centrocampista nerazzurro, con ogni probabilità, siederà in panchina questa sera in occasione del match contro il Venezia. Per sostituirlo, secondo il Corriere dello Sport, è ballottaggio a due: "Stavolta riposa Barella. Insomma, dopo 18 gare con l'Inter e altre 6 (su 7) con la Nazionale, sempre da titolare, anche per il centrocampista sardo è arrivato il momento di fermarsi. Il rischio, infatti, è quello di esaurire definitivamente il serbatoio. Ancora non è chiaro, però, chi lo sostituirà. Inzaghi, infatti, ha dato ben poche certezze nello specifico e pure in generale. In più Vidal, il cui inserimento nell'undici appariva scontato, non è partito per Venezia. Colpa di una febbriciattola e di un fastidioso mal di gola, ma non si tratta di Covid ha precisato l'Inter. Ad ogni modo, significa che toccherà ad uno tra Gagliardini, favorito perché potrebbe essere più utile per coprire Dumfries, e Vecino".