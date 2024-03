«Il gol al 94esimo? Diciamo che mi ero lasciato delle energie per lo sprint finale. Era giusto, abbiamo sofferto troppo nel secondo tempo per quelle che sono le nostre qualità. La sofferenza mi ha aiutato a tenermi da parte l'energia necessaria per regalarmi una gioia nel finale». Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale Italiana, a margine della sfida amichevole contro l'Ecuador, ha parlato così ai microfoni di RaiSport del gol segnato, di pallonetto, alla fine della sfida vinta due a zero dagli uomini di Spalletti.