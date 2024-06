Su Buongiorno: "Cairo ha rilanciato al Napoli per Buongiorno. Cairo ha chiesto 50 milioni, il Napoli ha offerto 40 milioni. C’è una chiave che può sbloccare trattativa: Simeone al Torino. Non credo che Buongiorno giocherà la prossima stagione al Torino. L’estate scorsa l’aveva praticamente venduto all’Atalanta per 35 milioni, poi il giocatore non se l’è sentita. Cinquanta milioni per Buongiorno? Sul mercato italiano è tanto. Per un difensore non sono pochi”.