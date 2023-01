Bargiggia: “Napoli irriconoscibile, l’Inter ha meritato. In ogni zona del campo…”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro l'Inter a San Siro tramite un post su Twitter. Queste le sue considerazioni: "Vittoria meritata dell'Inter contro un Napoli irriconoscibile e in difficoltà in ogni zona del campo. Osimhen lasciato troppo solo davanti. Cambi di Spalletti un po' tardivi e squadra in difficoltà sul piano fisico".