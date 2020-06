Inter, soluzione intrigante sul mercato. Bargiggia (SM): “Conte ci sta pensando seriamente”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Bargiggia, esperto di mercato di Sport Mediaset, ha fatto il punto su numerose questioni importanti, tra cui il possibile reintegro all’Inter di Radja Nainggolan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Milik ha proposte anche dall’estero, in particolare dall’Atletico Madrid. Non sono sicuro che rimanga in Serie A. Il Milan sembra più proiettato verso il prestito di Jovic dal Real. Nainggolan credo che possa rimanere all’Inter, Conte ci sta pensando“.

(Fonte: TMW Radio)