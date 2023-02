Bari, Mignani: “Contento di Esposito, il gol una cosa in più. Ci aspettiamo…”

Michele Mignani, tecnico del Bari, al termine del match vinto contro la Spal ha commentato la prestazione di Sebastiano Esposito, in gol all'esordio con la nuova maglia: "Di Esposito sono contento, è stato bravo, finchè ne ha avuto ha lavorato per la squadra, poi il gol è una cosa in più. Per me la cosa più importante è che lui sia dentro la partita e che partecipi al lavoro di squadra, poi è chiaro che ci aspettiamo da lui qualche gol, ma non è questo che mi salta all'occhio".