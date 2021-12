Barone: “Vlahovic? Bisogna proteggere la proprietà, invece sembra che…”

Così Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport a margine della sfida contro il Verona

Così Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport a margine della sfida contro il Verona: “L’offerta per Vlahovic e l’opinione di Arrivabene? Importante che tutti condividano questo, bisogna proteggere i proprietari e sembra invece sia l’opposto. Lo spettacolo si paga per vedere le squadre giocare, bisogna avere protezione sulla proprietà e questo non esiste. Stiamo lottando per regole nuove nella Fifa con Infantino, speriamo che diano regole migliori al campionato”.