Bartolomucci: “Inter? Non ha ancora risolto un problema. Le inseguitrici…”

Il giornalista ha parlato dei nerazzurri nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Bartolomucci, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Sull’Inter ha detto: “Non ha ancora risolto il problema di tenere a distanza le inseguitrici. Di solito a fine campionato la squadra tende a disunirsi o a perdere qualcosa, quindi voglio vedere come andrà. Dal punto di vista tecnico ha poco da cercare perché ha tutto. Non sono d'accordo con quelli che dicono che ha solo il campionato".