Barzaghi: “Inter? Ieri un grande Eriksen. Se i nerazzurri avessero vinto…”

Nel corso di un focus su SkySport, Matteo Barzaghi è tornato sulla prestazione dell’Inter contro il Napoli. Sulle note positive per i nerazzurri, ha detto: “L’Inter ha giocato bene su un campo complicato e mettere in campo una buona mole di gioco, con tante occasioni. Se avesse vinto non avrebbe rubato nulla. Eriksen? Ha pagato il lavoro di Conte in questi mesi. Aveva bisogno di entrare in questa squadra. Ieri sera si è visto un grande Eriksen, che ha segnato e si è reso pericoloso”.