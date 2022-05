Inter, speranza Bastoni: a sinistra Inzaghi ha bisogno del “braccetto” che spacca le difese

La speranza è di ritrovarlo per la finale di Coppa Italia, una partita che vale un trofeo con i rivali di sempre della Juventus

"A inizio stagione era già apparso differente l’avvio dell’azione offensiva fra l’Inter di Conte e quella di Inzaghi. In particolare, il nuovo allenatore nerazzurro aveva deciso di abbassare Brozovic al fianco di De Vrij , allargando i due “braccetti” Skriniar e Bastoni per costruire con una linea a quattro, stringere le due mezzali con i quinti molto alti in linea con uno dei due attaccanti. Questa mossa, però, ha avuto uno sviluppo con il passare delle settimane. E’ come se Inzaghi avesse iniziato a studiare un’Inter in dieci uomini per liberare così un giocatore da compiti tattici più rigorosi. E il prescelto è diventato il “braccetto” di sinistra, ovvero Bastoni o, come nelle ultime partite, Dimarco . Il difensore di sinistra è libero di creare gioco, sovrapporsi, scegliere linee differenti con movimenti che hanno mandato in tilt diverse avversarie".