Inter, caso Bastoni-Duda, Bergonzi: “Errore più grave fatto dal VAR”. Materazzi lo stronca

In queste ore si è parlato tanto di Inter-Verona e delle decisioni dell'arbitro e del VAR rispetto al fallo di Bastoni su Duda che si è verificato prima del gol del due a uno nerazzurro, quello segnato da Frattesi. Bergonzi, ex arbitro, sulla RAI, nelle scorse ore ha parlato di quell'errore come del più grave commesso da quando esiste il VAR.