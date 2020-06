Bastoni pubblica la foto con la fidanzata, Papu Gomez lo prende in giro. E pure Esposito

Alessandro Bastoni si è conquistato l’Inter e la stima di Conte. Sui social solitamente è molto discreto. Stavolta ha ripostato la foto della fidanzata, Camilla.

Papu Gomez lo ha preso in giro, i due si conoscono dai tempi dell’Atalanta, e ha anche taggato Petagna: “Non è vero”, ha scritto l’argentino. E Petagna dà merito della conquista alle scarpe. Bastoni ci ha riso su: “Quelle scarpe sono alla cinquecentesima presenza”. Pure Esposito, attaccante interista, prende in giro il difensore e risponde a Peracchi: “Basto in love? Basto in follia”.

Tanti i messaggi dei tifosi nerazzurri che dimostrano stima al giovane calciatore di Conte che tra le storie di Instagram ha postato il conto alla rovescia verso la ripresa.