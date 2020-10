Inter, Bastoni e Nainggolan oggi in gruppo: attese le risposte degli altri quattro positivi

Archiviare subito il derby perso contro il Milan e ripartire già dalla sfida contro il Borussia Monchengladbach di mercoledì sera. L’Inter prepara l’esordio europeo contro i tedeschi, che hanno voglia di far bene in Champions League dopo un inizio di Bundesliga al di sotto delle aspettative con 5 punti conquistati in 4 gare.

Come riferisce Tuttosport, Antonio Conte recupera Sensi (squalificato con il Milan) e i due guariti da Covid, ovvero Bastoni e Nainggolan. I due oggi completeranno l’iter medico stabilito dal protocollo e otterranno l’idoneità sportivo, step fondamentale per tornare ad allenarsi in gruppo. Nel pomeriggio dovrebbero unirsi ai compagni.

Il club nerazzurro attende novità dagli altri quattro positivi: Skriniar venerdì lo era ancora, così come Gagliardini sabato. Fra domani e mercoledì arriveranno le risposte su Radu, che farà oggi il tampone, e Young.