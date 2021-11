Rai – Bastoni non ha smaltito la contrattura del derby. Il difensore in tribuna all’Olimpico

Il difensore nerazzurro non ha smaltito la contrattura accusata nel derby

Nella gara contro la Svizzera Roberto Mancini non ha potuto contare su Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro non era nemmeno in panchina nella gara contro gli elvetici. Secondo quanto riporta Rai Sport, Bastoni non ha smaltito la contrattura del derby. Chiamato Ferrari che andrà a Belfast per la partita di lunedì.