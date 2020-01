Inter, Bastoni: “Qualcosa è andato storto, c’è amarezza. Sulla concorrenza e il gol…”

L’autore del gol del momentaneo vantaggio dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato nella zona mista del Via del Mare dopo il pari tra i nerazzurri e i padroni di casa del Lecce.

TMW riporta le dichiarazioni del classe 1999: “Sicuramente giochiamo tutte le partite per vincere. Non abbiamo vinto è dunque qualcosa è andato storto. In settimana cercheremo di capire cosa. Il gol? È stato molto bello, ma quando non arrivano i tre punti c’è sempre un po’ di amarezza“.

Poi sulla concorrenza e il ballottaggio con Godin: “Io sono arrivato con la consapevolezza di avere davanti a me compagni forti. Quando il mister mi chiama in causa, cerco sempre di rispondere al meglio. Ho sempre detto che sono felice di rubare i segreti dei compagni“.