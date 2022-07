Bava: “Bremer? Fondamentale il rilancio Juve. Il Dio denaro fa sempre la differenza”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, l'ex direttore sportivo del Torino Massimo Bava ha parlato così del duello Inter-Juve per Bremer vinto poi dai bianconeri: "Ha scelto uno dei due importanti club che lo volevano, oltre al discorso economico tra società che è stato un vantaggio per la plusvalenza incredibile creata dal Torino. E' stato fondamentale il rilancio degli ultimi giorni della Juventus. Poi, onestamente, non sono stupito più di nulla, perché tanto la differenza la fa sempre il Dio denaro. Quando arriva un'offerta del genere, tutti i giocatori diventano cedibili. E ragionando da direttore sportivo, l'equilibrio viene sempre rotto nel momento in cui iniziano ad offrire così tanto".