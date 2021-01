Bazzani: “Dzeko-Sanchez? La Roma ci perderebbe sotto l’aspetto tecnico. Senza un problema…”

L’ex attaccante Fabio Bazzani, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del possibile scambio, anche se sempre più lontano, tra Sanchez dell’Inter e Dzeko della Roma: “Se dovesse andare in porto lo scambio, l’unico vantaggio che può avere la Roma non è tecnico, ma ambientale. Molto probabilmente sono arrivati a voler fare certe cose perché sanno quanto siano ai ferri corti Dzeko e Fonseca, che ci sia poco margine di recupero. A quel punto meglio perdere qualcosa a livello tecnico ma mantenere l’ambiente coeso e dare forza all’allenatore. Sanchez non è Dzeko, è una seconda punta e dato che Fonseca spesso non vuole riferimenti, potrebbe anche starci. Ma senza lo scoppio di quel problema non si sarebbe mai parlato di questa operazione… Ora comunque leggo che non dovrebbe andare in porto”.