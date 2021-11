Beccalossi: “Spero sia il derby di Inzaghi. Barella, sensazione di personalità. Brozo…”

L'ex giocatore ha detto la sua sulla gara tra Inter e Milan e ha parlato dei suoi giocatori preferiti nella rosa attuale

Evaristo Beccalossi ha parlato del Derby con il quotidiano il Giornale. «Sono contento che a San Siro sia tornato il pubblico. Milano è tornata Milano e il derby tornato protagonista, dopo anni di poteri esterni. Mi piace perché Inter e Milan cercano il risultato con il gioco. Se vai allo stadio è per vedere i gol, mentalità vincente. E loro regalano belle sensazioni».

Sull'Inter di oggi l'ex attaccante nerazzurro ha detto: «Mi piace Brozovic per come interpreta il calcio. E anche Barella, non ha paura e dà la sensazione di personalità. Lui è uno dei più forti d'Europa. Quando arrivò dicevano che è troppo falloso. Aveva tanta voglia addosso, andava guidata. Bastoni con umiltà ha preso autostima. E con Tonali sono di parte: lo vidi quando aveva 19 anni. L’anno scorso ha avuto problemi ma è un giocatore del futuro».