Beccalossi: “Speriamo in un futuro roseo: i presupposti ci sono, la società…”

Evaristo è intervenuto a Inter Tv per parlare del match contro la Roma, ma soprattutto per elogiare il gruppo capace di conquistare uno scudetto importantissimo.

"Per la Roma non mi interessa, noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Adesso ci dobbiamo rilassare, i primi mesi sono stati duri. Poi recuperi un attimo e poi speriamo che il futuro sia roseo. A livello calcistico tutti i presupposti ci sono, poi bisognerà vedere anche la società. Per vincere al giorno d'oggi devi proprio essere un numero 1 anche a livello fisico. Altri tempi rispetto alla mia Inter. Noi riuscivamo con l'entusiasmo, con la follia sportiva a raggiungere i risultati. Il calcio è cambiato, gioie in epoche diverse. Migliore di questa stagione? E' difficile, è stato fatto un percorso. I primi tre mesi sembrava che l'Inter non contasse, si parlava di Skriniar, della difesa a tre, ecc... Tutto quel gruppo che ha lavorato alla Pinetina e il gruppo che lavorava in sede hanno fatto un buon lavoro. Non dimentichiamo che la proprietà per sette-otto mesi non c'era, il Covid, più tamponi che allenamenti, il percorso è stat difficilissimo. Il gruppo ha raggiunto un grande risultato. Mi fa un po' arrabbiare questa cosa. La Juve veniva da 9 campionati di fila che vinceva, l'Inter ha bloccato uno strapotere importante. Non dimentichiamocelo. Ricordiamoci che sono cresciuti tutti i giocatori. Il merito va al gruppo, ai collaborati, a tutti", ha dichiarato Evaristo Beccalossi a Inter TV.