Beccalossi: “Hakimi? Fortissimo ma sarebbe più difficile sostituire Lukaku o Lautaro”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Se sono preoccupato? No, se si è chiari. Si è vinto un campionato e ora c'è da pensare a mettere a posto la società"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Evaristo Beccalossi, ex nerazzurro, ha parlato così del momento dell'Inter, del mercato e non solo: "Se sono preoccupato? No, se si è chiari. Si è vinto un campionato e ora c'è da pensare a mettere a posto la società. Fa parte dei momenti, a volte puoi spendere, altre no. Dobbiamo esser protagonisti sapendo che non può esser come prima. Hakimi? Fortissimo ma credo sarebbe più difficile sostituire Lukaku o Lautaro. Se mi avessero chiesto di chi tra questi tre mi sarei privato avrei detto Hakini, ma con tutto il rispetto e la stima"