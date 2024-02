Le parole dell'ex nerazzurro: "Ve lo dico subito. Io sono per la noia della corsa scudetto, visto come sta andando l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Evaristo Beccalossi, ex calciatore dell'Inter, è tornato così sulla prova di forza di ieri dei nerazzurri a Roma: "Ve lo dico subito. Io sono per la noia della corsa scudetto, visto come sta andando l'Inter. Quello che impressiona dei nerazzurri è che anche l'ultimo giocatore arrivato sembra essere lì da 5 anni".