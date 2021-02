Beccalossi: “Inter prima non una sorpresa. Ora resista per vincere lo scudetto”

Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter, ha analizzato così il fantastico momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro il Genoa

Ai microfoni di Tutti Convocati, Evaristo Beccalossi , ex numero 10 dell 'Inter , ha analizzato così il fantastico momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro il Genoa :

"Mi sembra normale vedere l'Inter prima, ero sorpreso prima quando non lo era. Ora deve cercare di resistere per vincere il campionato. Ho sentito che Lukaku non faceva gol nelle partite che contavano, credo che sia il giocatore che abbia fatto più gol e assist".