Beccalossi: “Scudetto 79-80 con nerazzurri doc. Oggi rose fatte di singole aziende”

I protagonisti dello scudetto 1979-80 si sono ritrovati a cena pochi giorni fa e qualcuno ha anche postato delle foto della serata sui social. Oggi Tuttosport propone un'intervista a Evaristo Beccalossi, tornato a parlare di quel successo. "Era un gruppo che l’anno prima aveva avuto come acquisti solo me e Pasinato nell’undici titolare oltre a Fontolan e Serena mentre l’estate del campionato che portò allo scudetto aveva visto arrivare Mozzini, Caso e Pancheri. Il resto era tutta gente del settore giovanile con Bordon, Bini e Oriali nerazzurri doc. Ci trovavamo anche in 8-9 in una camera perché c’era magari una sola televisione da poter guardare in ritiro, ora le rose sono formate da… 24 aziende, allenatori e dirigenti devono essere bravi a gestire tutto per raggiungere un obiettivo".