Bellanova a Inter TV: “Sto bene, sono pronto e aspetto la chiamata del mister. Sta a noi…”

Raoul Bellanova ha trovato spazio nella partita contro il Verona, vinta ampiamente dai nerazzurri. A Inter TV ha raccontato: "Sta a noi rendere ogni partita facile o difficile. Ci abbiamo messo cattiveria, abbiamo lavorato in settimana e ci siamo portati a casa meritatamente i tre punti. Come sto? Quel periodo lì mi ha aiutato mentalmente. Sto bene. Ho giocato settanta minuti a Empoli, sono pronto e aspetto solo la chiamata del mister. La mia corsa veloce? Penso sia natura, sono stato sempre veloce e non faccio o mangio niente di particolare».