Bellinazzo: “Plusvalenze, nessuna sanzione. Inter, Suning vuole andare avanti”

Marco Bellinazzo ha fatto il punto sulla questione legata all'inchiesta sui bilanci della Juventus e sul futuro nerazzurro

"Il discorso è che in questo momento bisogna scindere le due questioni: c'è un problema strutturale legata alla tenuta del calcio italiano, che si è aggrappato in questi anni alle pplusvalenze per colmare le proprie perdite, anche prima del Covid. Dall'altro lato c'è l'inchiesta penale, che è partita dalla Juventus. È da tempo che sottolineo come l'elemento delle plusvalenze sia molto critico, abbiamo visto già all'inizio degli anni Duemila come il ricorso sistematico a questa pratica sia un campanello d'allarme fortissimo. Le plusvalenze, nell'immediato, nel primo anno, ti danno un beneficio immediato, soprattutto quando avvengono attraverso scambi. Ti danno un surplus di ricavi. Il problema è che poi ci sono i costi delle operazioni, che vengono spalmati negli anni tramite ammortamenti. Il costo del cartellino di un giocatore, che viene diviso sulla base degli anni di contratto, fa sì che al beneficio iniziale corrisponda tutta una serie di costi che devi sopportare negli anni a venire. Costi che si sommano ad altri e che poi portano al fallimento dei club, a meno che non ci sia alle spalle una proprietà forte. Questo problema va risolto all'interno di una modifica regolamentale: si è già persa un'occasione nel 2018, con il caso Chievo Verona. Parliamo di valori, quelli dei calciatori, che sono assolutamente soggettivi e opinabili. L'inchiesta avrà conseguenze se emergerà un'intercettazione che possa testimoniare che questa pratica è stata fatta coscientemente, che un'operazione tra due club è stata fatta per aggiustare i conti. Chiaro che se vedi operazioni dove due giocatori vengono scambiati senza movimento di denaro si intuisce che c'è una sorta di favore tra i due club, ma questo non può essere una prova: la procura può indagare, ma non può accusare senza una legge specifica".