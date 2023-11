“Il derby d’Italia? Tosto, combattuto. E fidatevi di me che l’ho giocato fino a pochi anni fa: è sentitissimo dai tifosi, ma pure da chi scende in campo”.

Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

Allegri considera l’Inter favorita per il titolo. Lei?

“L’Inter è la squadra più attrezzata. Però ricordo una stagione in cui il Napoli vinse negli scontri diretti contro di noi, poi perse punti in giro e alla fine conquistammo noi lo scudetto. Il campionato non si decide a novembre. Certo, una vittoria aumenterebbe la consapevolezza della squadra di Allegri. Sarebbe un segnale forte al campionato”.