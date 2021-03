Inzaghi: “Con la Juve partita da incorniciare. Ko con l’Inter ci può stare”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi dopo il successo all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus

Ecco le sue dichiarazioni: "La vittoria più importante della carriera da allenatore? Sicuramente non capiterà tante altre volte di fare quattro punti con la Juventus tra andata e ritorno. Alla squadra ho detto che c'era qualche critica infondata e non giusta. Questa squadra ha fatto 8 record in Serie B l'anno scorso. In Serie A era normale soffrire. Qualcuno è andato fuori di cervello e pensava altro. Noi sapevamo qual è il nostro percorso. Qui vincere era difficile da pensare, magari pareggiare. I miei ragazzi sono stati straordinari, li ringrazierò a vita per quello che mi danno tutti i giorni. Siamo un gruppo vero, siamo uniti. Per me rimarrà una partita da allenatore da incorniciare, ma lo sarà soprattutto per molti dei miei calciatori. Io di belle giornate ne ho già passate. Sono molto felice per i miei ragazzi, per il presidente, per la società, per i tifosi".