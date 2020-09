Benevento, le scelte anti-Inter: Inzaghi rilancia Maggio, pronto un debutto a sorpresa

Il Benevento, dopo il successo in rimonta sulla Sampdoria, si prepara per la sfida di mercoledì sera contro l’Inter. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di Filippo Inzaghi:

“Christian Maggio è pronto a riprendersi il posto in squadra in una partita così importante“.

La grande novità potrebbe essere rappresentata da Iago Falque, ufficializzato oggi e subito in campo per la rifinitura: “Iago Falque non vuole perdere tempo: inizierà con i tamponi a cui si sottoporranno anche tutti i suoi compagni, mentre nel pomeriggio sarà a disposizione di Pippo Inzaghi per la prima seduta di allenamento all’Antistadio Imbriani. Sarà la rifinitura del recupero con l’Inter di domani, a cui probabilmente l’ex torinista prenderà parte. Il tecnico non gli riserverà un posto nell’undici iniziale, ma dovrebbe quantomeno portarlo in panchina con l’intento di concedergli già l’esordio in giallorosso“.