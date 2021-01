Benevento, Vigorito: “Inter tra le poche a darci una lezione. San Siro vuoto? Non credo che…”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport: “Se ci avessero chiesto all’inizio quanti punti contavamo di avere alla fine dell’andata, ci saremmo accontentati pure di qualcuno di meno. Nonostante una campagna acquisti discreta e soprattutto condotta in linea con le indicazioni di Filippo Inzaghi. Diciamo che abbiamo posto le basi di un buona seconda metà del campionato. Andiamo avanti così e la salvezza tranquilla che volevamo arriverà. Potevamo già avere qualcosa di più, visto il rendimento. Solo che adesso comincia un altro campionato. Lo dicono tutti, sarà vero. Vendo la pelle dell’orso dopo che l’ho ammazzato e da animalista quale sono non ne ammazzerei mai uno”.

Sulla sfida con l’Inter di questa sera: “Questo ci tocca, una delle poche squadre che ci ha dato una lezione. Ci segnarono e noi non avevamo ancora capito che era cominciata la partita. Prima avevamo vinto a Genova con la Sampdoria, perché la gara con l’Inter era stata posticipata, e forse ci siamo illusi. Abbiamo dovuto imparare che non eravamo diventati improvvisamente la Juventus. Una volta compreso questo la Juve l’abbiamo fermata, come la Lazio, abbiamo battuto la Fiorentina e insomma ci siamo tolti qualche soddisfazione. San Siro vuoto? Tanto non credo che per veder giocare noi sarebbero venuti in ottantamila. Semmai è sul nostro campo che si respira calcio, sono i nostri ventimila che ci sono sempre e soffiano alle spalle del Benevento”.