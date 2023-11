Carlos Augusto: “Tanti cambi, ma niente alibi. Nel secondo tempo mostrata qualità”

«Quello che abbiamo detto è che non siamo entrati nel primo tempo bene, poi nel primo tempo ci siamo parlati, abbiamo messo in campo la testa giusta». Così Carlos Augusto, dopo la partita di Champions con il Benfica finita tre a tre, ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV.

Il brasiliano ha anche aggiunto: «Ci sono stati diversi cambi ma non ci sono scuse per il nostro primo tempo, è una questione mentale. Però abbiamo fatto un ottimo secondo tempo per la rimonta. Tutto il gruppo è forte, quando ci sono tanti cambi sappiamo che la squadra è diversa, ma se hai compagni forti a fianco puoi gestire al meglio. Ma nel primo tempo non siamo entrati in campo nel secondo tempo abbiamo fatto bene e abbiamo dimostrato la nostra qualità».