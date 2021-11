Benitez: “Conte è un tecnico competitivo e vincente. Le sue squadre…”

Alla vigilia di Everton-Tottenham, in conferenza stampa Rafael Benitez ha parlato della gara e dell'arrivo sulla panchina degli Spurs di Conte

Alla vigilia di Everton-Tottenham, in conferenza stampa Rafael Benitez ha parlato della gara e soprattutto l'impronta che un allenatore come Antonio Conte dà alle sue squadre. "Sappiamo che giocheremo contro un'ottima squadra, quindi non dobbiamo dimenticarlo. Conte è un allenatore con esperienza e ha dei buoni giocatori quindi sarà difficile. Forse non è il momento migliore per affrontarli perché con un nuovo allenatore avranno una motivazione in più, ma è questa la difficoltà di questa competizione. Devi competere contro tutti, in qualsiasi momento e noi dobbiamo essere pronti".