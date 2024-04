«C’è ancora margine ma non così tanto. L’Inter può affrontare qualsiasi avversario. Oggi City e Real hanno accumulato una certa esperienza ed è questo, a mio avviso, che fa la differenza quando si compete a livelli così alti. Ma la squadra di Inzaghi può raggiungerli».

Nessuna squadra ai quarti di Champions, ma siamo primi nel ranking Uefa per club. Che vuol dire per il nostro movimento?

«Esclusa l’Inter, per le altre formazioni servirà più tempo per accorciare le distanze nei confronti dell’élite continentale. Personalmente, ritengo che il calcio italiano si sta dirigendo verso una nuova epoca d’oro, il potenziale è in crescita».