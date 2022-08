Bergomi: “Inter, Brozovic l’uomo in più. Vorrei vedere Casadei: ha caratteristiche che…”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio del campionato: "Chi sarà l'uomo decisivo dell'Inter? Sono tutti giocatori importanti, ma dirò una banalità: Brozovic. È vero che è arrivato Asllani, un ragazzo del 2002 che a me piace molto, però non è Brozovic, abbiamo visto quanto sia importante per questa squadra. L'anno scorso è mancato per qualche partita, Inzaghi ha provato a sostituirlo in tutte le maniere ma non ci è riuscito. Brozovic sarà sempre l'uomo in più: ti dà qualità, quantità, e poi ha grande personalità, fa girare la squadra. Il derby? Inter e Milan sono le mie due favorite in questo momento. Il Milan non ha cambiato nulla, l'Inter ha ritrovato Lukaku e ha Gosens al posto di Perisic, gli allenatore sono gli stessi, l'anno scorso sono state al vertice. Io le vedo davanti a tutte, poi tutto può succedere. Ci arrivano bene, poi vedremo nelle gare precedenti cosa succederà. Dzeko e Correa possono dare una mano, ci sono giocatori importanti oltre alla formazione base come Mkhitaryan. Mi piacerebbe tantissimo vedere Casadei, tutti me ne parlano bene ma non so se l'Inter avrà la forza per tenerlo: è alto 1.86, ha quelle caratteristiche di centrocampista che forse nella rosa nerazzurra mancano, nessuno ha grande fisicità e lui potrebbe darla. Se lo vuole il Chelsea qualche qualità ce l'avrà. Lukaku e Dzeko insieme? Penso che in alcuni momenti potranno giocare. Inzaghi ha tante soluzioni per poter cambiare situazioni di gioco. Mi aspetto di vederli insieme".