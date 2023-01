Bergomi: “Inter torna in corsa per lo scudetto. Del Napoli mi preoccupa…”

«Si l'Inter è tornata a farsi sotto per lo scudetto. La vittoria di ieri dà autostima rilancia l'Inter e le altre rivali del Napoli. Mancano 23 partite, tantissimi punti in palio. La squadra nerazzurra doveva vincere per rientrare in corsa e l'ha fatto». Beppe Bergomi a Skysport ha parlato della vittoria della formazione di Inzaghi contro il Napoli di Spalletti.