Bergomi: “Inter, questi due pari condizionano. Napoli vale tanto, se non tutto”

Prende la parola Beppe Bergomi in vista di Inter-Napoli, in programma alla ripresa del campionato per la 13a giornata di Serie A. A La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano nerazzurro ha parlato così verso il big match di San Siro: “L’Inter sta pagando le situazioni in cui non è riuscita a chiudere il match. E non mi riferisco al derby, dove il pari ci può stare. Ma sono i pareggi contro Atalanta e Juve – dove meritava di vincere – a condizionare oggi la classifica. La partita col Napoli per l’Inter vale tanto se non tutto. Se vuoi pensare di rientrare nella corsa al titolo devi vincere gli scontri diretti, a partire dal prossimo con gli azzurri che restano una squadra fortissima e completa, con due giocatori forti in ogni ruolo e un Osimhen dominante nel nostro campionato. Il lavoro di Spalletti si vede, la sua mano è ben riconoscibile in questo Napoli”.