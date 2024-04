Bergomi: “Inter, Lautaro sempre più leader. 89 punti non scontati, va ricordato che…”

In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così della vittoria dello scudetto dell’Inter. “Va dato valore al percorso di Inzaghi. Ora ha 89 punti e si dà tutto per scontato, ma non era così. L’anno scorso aveva perso 12 partite in campionato, 12. Quest’anno sono cambiati 12 giocatori, non erano scontati questi risultati, sono arrivati col lavoro. Grande lavoro di Inzaghi e della società, che ha individuato i giocatori giusti. Pavard in quel ruolo è davvero perfetto. Quanto è mancato poi Mkhitaryan l’anno scorso in finale di Champions? Uomo decisivo dello scudetto dico Lautaro Martinez, subito dietro dico Calhanoglu. Il Toro lo vedo molto leader, ha anche sedato la rissa col Milan per dire, è cresciuto tantissimo.