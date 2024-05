Bergomi: “Juve, Coppa Italia vinta con merito. La rabbia che aveva dentro Allegri…”

A Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato della vittoria della Coppa Italia della Juve e non solo. “La Juve ha vinto con merito la finale ieri. Penso sia un bene per tutti, anche per lo stesso Allegri. Al primo risultato negativo sarebbero ripartire le critiche. Lascia con la qualificazione in Champions e la Coppa Italia, seppur non sempre con un gioco entusiasmante. I giovani di talento che la Juve ha vanno fatti crescere, sono giocatori importanti.