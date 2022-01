Bergomi: “Mourinho? Roma non più forte di quelle davanti. Solo…”

Il pensiero sull'ex allenatore nerazzurro alla sua seconda esperienza in Italia tra alti e bassi

Nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio, Beppe Bergomi ha parlato anche di quanto sta facendo Josè Mourinho nella sua seconda esperienza in Italia. Queste le considerazioni dell'ex nerazzurro sullo Special One portoghese: "Fuori dal campo si comporta sempre alla stessa maniera, ma con qualche sfumatura. Sul campo pure, non si può pensare che sia lui a valorizzarti i giocatori: li vuole già fatti, vedi Oliveira. Se poi mi chiedi: avrebbero potuto fare di più a Roma? Sì. Ma non sono più forti delle cinque che stanno davanti. C'è solo la Fiorentina a minare alcune certezze, tra cui le mie. Veder giocare loro, Torino e Verona ti dà una sensazione di freschezza".