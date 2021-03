Bergomi racconta: “Ronaldo? Al primo allenamento con l’Inter su un lancio…”

Gli aneddoti legati al Fenomeno brasiliano raccontati dall'ex capitano nerazzurro

Al timone c'era Gigi Simoni, il cui nome rimarrà scolpito per sempre nella storia nerazzurra: "Per me, senza nulla togliere agli altri, è stato l'allenatore più importante, lo ringrazierò per tutta la vita. In quegli anni dove tu non riuscivi a raggiungere determinati obiettivi si cercava sempre di cambiare, volevi sempre la novità, e io ero sempre lì, da vent'anni che ero lì. Arriva Gigi e il primo giorno di ritiro mi dice: "Su di te si dicono tante di quelle cose, ma per me uno di 18 anni e uno di 35 siete tutti uguali, è il campo che giudica. Se tu fa bene, er me giochi". Io feci un anno incredibile, e sono tornato a distanza di anni a giocare il mio quarto Mondiale".