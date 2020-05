Berti e l’aneddoto sul Trap: “Ero andato da una ragazza, tornai tardi. Mi beccò e mi disse…”

A Inter Tv tre nerazzurri hanno parlato dell’Inter di Trapattoni. Ospiti in videoconferenza tre grandi ex giocatori interisti: Serena, Brehme e Berti. Proprio Nicolino ha raccontato un aneddoto sull’allenatore: «Il Trap? Quando dormivo ancora ad Appiano Gentile perché non avevo ancora un appartamento, erano i primi tempi in cui ero arrivato, certe sere andavo a trovare la mia fidanzatina. Una sera rientrai tardi. Il Trap era nel centro sportivo: quella mattina sarebbe partito per andare a vedere una nostra avversaria di Coppa Uefa. Erano le cinque del mattino quando sono rientrato. L’ho incontrato sul cancello. Lui usciva e io entravo. E mi ha detto: “Quando rientro ci mettiamo a posto”. Ma è stato un padre. Mi ha detto: “Devi stare attento, Milano è una città pericolosa per un calciatore”. Risposi: “Ma mister, io ancora ci devo andare a vivere a Milano…”. Ero colpevolissimo. E’ stato anche per me il miglior allenatore avuto».

(Fonte: Inter TV)