A. Bianchi: “L’Inter ha tutto per battere il Napoli. Senza Conte, Hakimi e Lukaku…”

A La Gazzetta dello Sport ha parlato anche Ale Bianchi verso Inter-Napoli: "Gara equilibrata ma l’Inter ha tutto per vincere"

L’Inter di Simone Inzaghi invece? Risponde così Bianchi: “È vero, il campionato è ancora lungo ma è chiaro che se l’Inter non batte il Napoli diventa poi molto complicato accorciare le distanze in classifica. Il Milan viaggia forte e questo Napoli secondo me è fortissimo: non me lo aspettavo così competitivo, bravo Spalletti a tirare fuori il meglio da una rosa comunque forte e completa, dove Osimhen fa tutta la differenza del mondo e la squadra gioca un gran calcio. Sarà una gara equilibrata ma l’Inter ha tutto per poter puntare alla vittoria, non solo della partita ma del campionato. Quando in estate sono andati via Conte, Lukaku e Hakimi ero preoccupato, poi ho visto come la società è stata brava a rimpiazzare ogni pezzo e a consegnare a Inzaghi una squadra davvero competitiva per cercare il bis scudetto. Mi aspetto tanto da Lautaro, questa deve essere la sua partita: mi sorprende la lunga astinenza da gol ma dopo il rigore sbagliato al derby avrà ancora più voglia di prendersi la scena”.