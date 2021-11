Biasin: “Brozovic impressionante. Non esiste partita dell’Inter in cui Marcelo…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha descritto così l'importanza e la costanza di rendimento di Marcelo Brozovic

"Non esiste partita dell’Inter dove Brozovic non sia tra i 4 migliori in campo. E se per caso non è tra i 4 migliori in campo, allora è probabile che non ci sia un “vero” migliore in campo. Impressionante".